Сотрудники протестного тагильского завода просят помощи у полпреда

Сотрудники Нижнетагильского завода металлических конструкций написали обращение на имя полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. «Раз муниципальные власти предпочитают прятаться от проблем, мы будем обращать на нее внимание властей федеральных. Вчера рабочими завода было принято решение написать обращение на имя Полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. За обеденный перерыв мы собрали более 300 подписей рабочих, которые из-за бездействий Пинаева, «слившего» заказы в Тюмень, рискуют уйти на трехдневку. Сегодня наши подписи уже переданы в приемную Николая Цуканова», – объяснила активистка Светлана Фесюнова.

В своем письме рабочие напоминают: НТЗМК один из старейших и крупнейших заводов такого профиля в стране. Предприятие участвовало в строительстве космодромов Байконур и Восточный, олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи, башни Лахта в Санкт-Петербурге, десятке других объектов по всей стране и на территории бывшего СССР, однако лишено возможности изготовить конструкции для моста в родном городе. Завод расчитывал на этот заказ, были высвобождены мощности, однако контракт получила тюменская компания. И теперь сотрудникам грозит переход на трехдневную рабочую неделю. Заводчане готовы выйти на акцию протеста. Уже подано две заявки – на 29 июня и на 5 июля.

Ранее на предприятие приезжал мэр города Владислав Пинаев и прокуроры, а активистов с завода вызывают в полицию.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.06.20

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