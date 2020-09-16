Полпред президента отчитал областные власти за забастовки на заводе в Нижнем Тагиле

Уральский полпред Николай Цуканов рассказал, что аппарату пришлось включаться в решение проблем Нижнетагильского завода металлических конструкций. «Вообще это вопрос, который надо задавать губернатору. Полпредство не занимается решением оперативных и экономических задач по поддержке бизнеса, возможности влиять на проведение конкурсов у нас нет, мы не хотим этого делать и не можем. Обращение было, мы на все реагируем. И раз оно было, органы региональной власти, органы местного самоуправления где-то недоработали. Вот так мы это оцениваем», – рассказал Цуканов.

Напомним, на предприятии вводили трехдневную рабочую неделю из-за отсутствия заказов, из-за чего на заводе собирались митинги. С представителями НТЗМК встречался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, он заявил, что ситуация сложилась из-за просчета руководства, которое не смогло договориться с победителем тендера (НТЗМК не получил заказ на поставку металлоконструкций для строительства моста в Нижнем Тагиле, заказ ушел тюменской фирме, – прим. ред.).

«Я разговаривал с директором предприятия, с мэром, не буду пересказывать суть разговора. Говорил и с [президентом группы «Синара» Дмитрием] Пумпянским, он является основным подрядчиком по Универсиаде, попросил его рассмотреть возможность включить предприятие на субподряд на строительство объектов, но надо, чтобы предприятие подало туда заявку. Последний раз мы говорили достаточно давно, он взял на себя, насколько я понимаю, такие обязательства. На каком этапе сейчас, я не знаю, мы все, что могли, сделали для этого предприятия», – сказал Цуканов.

Другим предприятиям, оказавшимся в похожей ситуации, полпред порекомендовал, во-первых, качественно и своевременно готовить документацию, чтобы не лишаться заказов, во-вторых, в случае нарушений, обращаться в компетентные органы – ФАС и прокуратуру.

Екатеринбург, Елена Сычева

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