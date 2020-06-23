Тагильских заводчан, собирающихся на митинг, вызывают в полицию

Представителей Нижнетагильского завода металлических конструкций, рабочие которого собираются выйти на митинг 29 июня, вызывают в полицию. Об этом сообщила активистка НТЗМК Светлана Фесюнова у себя на странице «Вконтакте».

«Мне позвонил некто Зверев Александр Валерьевич, подполковник полиции. Начал запугивать по поводу митинга, еще раз персонально для него, меня никто официально не уведомил о принятом главой города Нижний Тагил решении, а вот к вам есть вопрос, откуда вы знаете о запрете, можно ли считать ваши действия попыткой давления на нас, рабочий коллектив НТЗМК, имеют ли право простые рабочие защищать свои интересы? Прошу считать данным пост официальным запросом в полицию Нижнего Тагила», – написала она.

Согласно официальному сайту МВД, Александр Зверев трудится в должности начальника отдела охраны общественного порядка полиции Нижнего Тагила. «Новый День» попытался связаться с подполковником, однако, услышав, что ему звонят журналисты, полицейский повесил трубку. Получить комментарии пресс-службы нижнетагильских правоохранителей также не удалось.

Напомним, решение выйти на акцию протеста рабочие НТЗМК приняли после того, как руководство сообщило о переходе предприятия на трехдневную рабочую неделю с первого июля. Заводу не достался крупный заказ на изготовление металлоконструкций для строящегося моста через тагильский пруд. Тендер выиграли москвичи – генподрядчиком по строительству моста выступает фирма «АльмакорГруп». Та подобрала подрядчика, но им оказался не НТЗМК, традиционно занятый на подобных работах, а тюменская компания.

На встречу с активистами-работниками предприятия приходил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он заявил, что все происходящее – просчет руководства завода, которое не смогло договориться с победителем конкурса и выставило слишком высокую цену на свои услуги. Руководство и рабочие в ходе встречи неоднократно отмечали, что городские власти не проявили никакой заинтересованности в том, чтобы заказ достался местному предприятию.

Заявка на митинг была подана в администрацию Нижнего Тагила несколько дней назад.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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