Стало известно, где будут ограничивать движение из-за реконструкции развязки у «Калины»

С этого года в Екатеринбурге начнется реконструкция развязки у «Калины». Подготовительные работы уже идут, контракт заключен. Как сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, пока невозможно назвать точную дату начала активной фазы работ на мосту, но это однозначно случится в этом году. Полного перекрытия движения не предполагается, мост будут строить аналогично Макаровскому (его, правда, как раз перекрывают) – сначала возведут одну часть, потом разберут существующую.

Но ограничения движения все же будут. «Конечно, частичные ограничения будут, они связаны с разворотной петлей по улице Куйбышева, ее мы будем перекрывать. Возможно, будем искать какие-то дополнительные варианты, связанные с разворотом на данном участке. Отметим, этот участок находится в самом конце улицы Куйбышева, в районе Лесотехнического университета.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов выразил надежду, что особых транспортных проблем реконструкция развязки не создаст. По его словам, власти на протяжении последних лет специально ремонтируют всевозможные пути объезда – Малышевский мост, мост на Бебеля, развязку на Луганской-Объездной, Сибирский тракт.

Напомним, реконструкция развязки у «Калины» обойдется бюджету в 6 миллиардов рублей и продлится до 2024 года, деньги за екатеринбургскую «стройку века» получит московская компания «Альмакоргруп». Этот же подрядчик занимается ремонтом моста в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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