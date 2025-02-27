Начинается суд по делу о хищении 1 млрд рублей у 2700 пайщиков КПК «Первый»

На следующей неделе в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего председателя правления нескольких кредитных потребительских кооперативов Валерия Бикбулатова. Его обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у 2700 потерпевших. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как уже писал «Новый День», Бикбулатов обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».

По версии следствия, Бикбулатов, являясь председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»), заключал с гражданами (пайщиками) договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя получение высокого дохода. Свои обязательства он в полном объеме не исполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями фигурант причинил материальный ущерб пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело насчитывает 1243 тома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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