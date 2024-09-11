Более миллиарда рублей ущерба и 2197 потерпевших: завершено следствие по делу КПК «Первый»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у 2,1 тысячи пайщиков свыше 1 млрд рублей и легализации средств, полученных преступным путем. Перед судом предстанет председатель правления нескольких кредитных потребительских кооперативов Валерий Бикбулатов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, Бикбулатов, являясь председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»), заключал с гражданами (пайщиками) договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя получение высокого дохода. Свои обязательства он в полном объёме не исполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями фигурант причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело насчитывает 1 243 тома. Прокуратура после вручения обвиняемому обвинительного заключения направит уголовное дело в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу. Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело расследовалось с 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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