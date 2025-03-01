В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка. Она ушла в лес и не вернулась

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры ищут пропавшую 19-летнюю Ксению Мурашкину. Девушка ушла гулять вечером 26 февраля в поселке Шувакиш в Железнодорожном районе и не вернулась домой.

«На поиск пропавшей ориентирован личный состав отдела полиции №10. Сотрудники полиции проводят все необходимые оперативные мероприятия по установлению местонахождения девушки, опрашиваются ее близкие и знакомые, с кем могла контактировать пропавшая, а также изучаются возможные мотивы ее исчезновения», – сообщили в пресс-службе УМВД города. Всем, кому известно о возможном нахождении Ксении, просят сообщить в дежурную часть полиции или по телефону 102. Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения девушки.

Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение худощавое, светло-рыжие волосы, глаза серо-голубые. Была одета в черную шапку с «ушками», черную куртку «барашка», спортивные штаны черного цвета и ботинки на большой платформе.

По данным издания «КП-Екатеринбург», Ксения в тот вечер попросила соседку отвезти ее до трамвайного кольца. Но на трамвай девушка не села, а ушла в лесопарк. С момента пропажи ее телефон отключен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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