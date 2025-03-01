российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 марта 2025, 13:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбургский журналист Владислав Постников арестован на 14 суток за пост в соцсетях

фото: Кировский райсуд Екатеринбурга

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

Речь идет о публикации в его телеграм-канале в сентябре 2021 года. Постникова задержали накануне вечером, он провел ночь в отделении полиции. Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело журналиста и признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Постникову назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток, сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,