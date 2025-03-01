Екатеринбургский журналист Владислав Постников арестован на 14 суток за пост в соцсетях

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

Речь идет о публикации в его телеграм-канале в сентябре 2021 года. Постникова задержали накануне вечером, он провел ночь в отделении полиции. Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело журналиста и признал его виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Постникову назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток, сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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