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Воскресенье, 2 марта 2025, 14:19 мск

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На железнодорожных путях в Шувакише погиб рабочий

В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели железнодорожника на территории предприятия в поселке Шувакиш.

По данным СК на транспорте, 49-летний мужчина попал под поезд 2 марта около 2:10 при производстве маневровых работ на железнодорожном пути. Погибший работал составителем поездов.

По факту происшествия организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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