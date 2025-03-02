На железнодорожных путях в Шувакише погиб рабочий

В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели железнодорожника на территории предприятия в поселке Шувакиш.
По данным СК на транспорте, 49-летний мужчина попал под поезд 2 марта около 2:10 при производстве маневровых работ на железнодорожном пути. Погибший работал составителем поездов.
По факту происшествия организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»