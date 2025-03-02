На железнодорожных путях в Шувакише погиб рабочий

В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели железнодорожника на территории предприятия в поселке Шувакиш.

По данным СК на транспорте, 49-летний мужчина попал под поезд 2 марта около 2:10 при производстве маневровых работ на железнодорожном пути. Погибший работал составителем поездов.

По факту происшествия организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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