Сегодня началась запись детей в загородные лагеря на лето

Сегодня в полночь началась запись детей в загородные лагеря на время летних каникул. Родители смогут подать документы в течение недели через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.

Как ранее отмечал заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, по истечении семи дней, отведенных на сбор заявлений, начнется вторая волна записи, где родители смогут подать документы на свободные места.

Следующее окно записи – в дневные лагеря на лето – откроется 17 марта.

В этом году стоимость путевки для родителей в городские лагеря составляет от 1710,25 до 3754,80 рублей, в зависимости от длительности пребывания. Неделя в загородном лагере стоит 6907 руб., 10 дней – 9482 руб., 2 недели – 13 315 руб., 3 недели – 16 723 рубля.

Городские власти на это лето запланировали отдых для 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи будут посещать школьные лагеря и 5 тысяч ребят отправятся в санатории Свердловской области и других регионов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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