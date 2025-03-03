Молодой отец уронил двухмесячную дочь на пол во время ссоры с женой

Житель села Горскино Талицкого района предстанет перед судом за причинение тяжелой травмы 2-месячной дочери по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел утром 28 декабря 2024 года. Между супругами возникла ссора, в этот момент 24-летний мужчина держал младенца на руках. Женщина подошла к мужу и ударила его по голове. Муж, желая успокоить супругу, встал со скамьи, в это время перекладывая дочь на левую руку, но не удержал девочку и уронил ее на деревянный пол вниз головой с высоты одного мета. При падении ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Отцу девочки предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Уголовное дело рассмотрит Талицкий районный суд.

Талица, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube