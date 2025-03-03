Приставы закрыли стоматологию в госбольнице из-за антисанитарии

Судебные приставы опечатали стоматологический кабинет в Пышминской центральной районной больнице. Причина – нарушение санитарного законодательства.

«Дело относится к категории посягающих на здоровье населения, организации вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности стоматологического кабинета на 90 суток. Должник предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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