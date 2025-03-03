«Детский мир» заплатит полмиллиона женщине, которая запнулась о велосипеды

Магазин «Детский мир» заплатит полмиллиона покупательнице из Новоуральска – в отделе с велосипедами женщина запнулась за паллету с велосипедами, находившуюся в проходе, и упала. Врачи диагностировали у нее повреждение связок коленного сустава и перелом большеберцовой кости. Женщина проходила длительное лечение, но колено так и не восстановилось.

Ольга написала претензию в «Детский мир» и попросила возместить расходы на лечение и моральный вред – порядка 3 млн рублей. Однако жалобу не удовлетворили. Тогда женщина подала иск в Новоуральский городской суд. «Она просила взыскать с ООО «ДМ» в счет возмещения материального ущерба 83 588 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей и штраф в соответствии с законом о защите прав потребителей в размере 1,5 млн рублей. Также истец просила суд взыскать с ООО «Мегаполис» и ООО УК «Мегаполис» компенсацию морального вреда по 500 тысяч рублей с каждого. Суд первой инстанции, изучив материалы дела, счел, что надлежащим ответчиком по делу является ООО «ДМ». С него в счет возмещения материального ущерба взыскано 12 868 рублей, 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 90 тысяч рублей. В остальной части исковых требований судом отказано», – рассказали в пресс-службе областного суда.

«Детский мир» обжаловал решение, настаивая, что покупательница упала из-за собственной неосторожности. Но Свердловский областной суд оставил решение его без изменений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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