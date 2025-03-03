Надо ли запретить самокаты: в Екатеринбурге запустили новый опрос

Администрация Екатеринбурга запустила на платформе обратной связи опрос, нужно ли вводить в городе дополнительные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) – самокатов, моноколес, гироскутеров и т.д. Поделиться мнением горожане смогут до 9 марта.

Жителям Екатеринбурга предлагают выбрать один из семи предложенных вариантов ответов:

– Да, в части упорядочения парковок СИМ;

– Да, в части ограничения скоростного режима;

– Да, необходимо введение большего количества зон запрета использования СИМ;

– Да, нужен полный запрет на использование СИМ;

– Нет, не требуется. Действующих ограничений достаточно;

– Нет. Необходимо уменьшить количество зон запрета СИМ;

– Нет. Нужно убрать все действующие ограничения.

На момент написания новости наибольшее количество респондентов (30%) проголосовали за новые ограничения скоростного режима. Еще 19,7% предлагают ввести большее количество зон запрета использования СИМ. 13% считают, что самокаты надо убрать полностью.

При этом 16,4% считают, что действующих ограничений достаточно, а 2,9% – что и их следует отменить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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