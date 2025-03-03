Таксист-нелегал забил до смерти коллегу из «Яндекс.Такси»

Нелегальному мигранту, который работает таксистом в Екатеринбурге, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, преступление было совершено 1 марта на улице Краснофлотцев. Обвиняемый поссорился на дороге с другим таксистом – местным жителем 1962 г.р. и нанес ему несколько ударов, в том числе по голове. Потерпевший вскоре скончался в больнице.

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Следствием также организовано проведение процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ «Халатность», поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил: «Жестокая расправа над водителем «Яндекс.Такси» не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе скорую. Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в ЦГБ № 23 в реанимационное отделение. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось. Травмы, причиненные ему в ходе конфликта, оказались не совместимыми с жизнью», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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