На Урал привезли китайские тюльпаны к 8 Марта

В Екатеринбург прибыла первая партия цветов к 8 Марта – 12 тонн растений из Китая на общую сумму почти 8 млн рублей оформили уральские таможенники. Основная доля импорта приходится на тюльпаны – 5,8 тонны, на втором месте розы – 3,5 тонны, на третьем хризантемы – 1,5 тонны. Кроме того, из КНР привезли чуть больше тонны эустом.

«Китай как новичок в цветочной отрасли появился на уральском рынке в прошлом году. Среди первых поставок были розы, хризантемы, гвоздики, лилии и гладиолусы. Отмечу, что партии были небольшие, сейчас же КНР наращивает объемы импорта. Думаю, что в плане логистики это более выгодный и доступный поставщик букетов», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Груз из Китая доставляется на Урал автомобильным транспортом. Чтобы сохранить свежесть цветов, таможенный и фитосанитарный контроль проводится в приоритетном порядке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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