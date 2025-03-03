Запрет не сработал: «наливайки» продолжают работать по ночам

В Свердловской области с 1 марта стала вне закона работа в жилых домах т.н. наливаек – точек продажи разливного алкоголя и пива, которые работают круглосуточно. Однако жители Екатеринбурга сообщают, что с момента введения запрета ничего не изменилось – продажа спиртного в многоэтажках продолжается.

В соцсетях горожане делятся адресами нарушителей: «Наливайка на остановке «Индустрии» на проспекте Космонавтов. Как работала, так работает», «Чкалова, 241, «Пивлавка» работала всю ночь», «Многостаночников, 15. Работает круглосуточно», «Уралмаш, остановка «Лукиных», ларек и 2 магазина торгуют алкоголем после 23», «Кобозева, 81, круглосуточно алкаши закупаются».

Отметим, что согласно областному закону, контролем за соблюдением новых правил должны заниматься региональное министерство агропромышленного комплекса и полиция.

Правда, штрафы за нарушения сравнительно небольшие – от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

Екатеринбург, Елена Сычева

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