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Понедельник, 3 марта 2025, 15:24 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге впервые за 5 лет пройдет фестиваль инклюзивного искусства

Фото: ДИП Свердловской области

V Международный фестиваль инклюзивного искусства «INCLUSIVE ART. Достоинство человека в творчестве» вернется в Екатеринбург после почти пятилетнего перерыва. В этом году фестиваль пройдёт 12-14 апреля.

В департаменте информполитики напоминают, что «INCLUSIVE ART» – площадка для творческих коллективов из России и дружественных стран, где люди с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями могут презентовать результаты своего творческого труда. Фестиваль проводится при поддержке правительства Свердловской области.

Фестиваль проводится в три этапа и включает шесть направлений: хореографию, вокально-инструментальное творчество, театральное творчество и художественное слово, визуальное искусство, мастер инклюзии для руководителей и волонтёров, а также оригинальный жанр, в котором могут быть представлены различные смешанные виды творчества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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