На новой ледовой арене отработали «всякий пожарный»

На новой «УГМК-арене» в Екатеринбурге прошли учения МЧС: сотрудники ведомства отрабатывали действия при возникновении пожара.
«Новый объект представляет собой 4 этажа сложных планировок общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Общая вместимость – более 12 тысяч человек. По тактическому замыслу, на нулевой отметке произошел пожар в конференц-зале. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией спортивного комплекса была организована эвакуация посетителей. Из-за густого дыма в здании остались сотрудники, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По легенде учений, пожару был присвоен повышенный ранг. В отработке действий принимали участие 65 человек, 21 единица техники. «Из зоны условного задымления звеном газодымозащитной службы были спасены и переданы медикам 10 человек. Условный пожар был оперативно потушен», – добавили в ведомстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
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