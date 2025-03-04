С 6 марта на Урал придут снегопады

В ближайшие несколько дней в Свердловской области пойдет снег, заметного потепления не ожидается.

По сообщению Гидрометцентра, завтра, 5 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, при прояснении до -19°, днем -1…-6°.

В четверг, 6 марта, ночью и днем местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах – умеренный. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13°, при прояснении до – 18°, днем -2…-7°.

7 марта ожидается небольшой снег, ветер северный 4-9 м/с. Температура ночью -10…-15°, днем -4…-9°.

В Международный женский день на Урале будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -12…-17°, днем -4…-8°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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