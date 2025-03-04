Подземный переход у железнодорожного вокзала отремонтируют и украсят

Подземный переход у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, на пересечении улиц Свердлова и Челюскинцев, капитально отремонтируют и украсят.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы пройдут в течение двух лет.

«Подземный переход давно не ремонтировался. В планах – полностью поменять покрытие стен и полов, оборудовать качественное освещение. Работы пройдут в течение двух лет. На первом этапе придется решить вопросы с сетями электроснабжения и гидроизоляцией, а на втором – заняться внешним видом пространства», – объяснила директор департамента благоустройства города Тамара Благодаткова.

В переходе заменят навигационные указатели, установят камеры видеонаблюдения и информационно-туристические стенды.

Для разработки дизайна подземного перехода привлекут художников. Их главная задача – сделать пространство не только местом транзитного движения, но и зоной гостеприимства Екатеринбурга. По плану городских властей, после капремонта переход превратится из утилитарного сооружения в место притяжения уральцев и туристов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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