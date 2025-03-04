Более 50 тысяч свердловчан воспользовались самозапретом на кредиты

С 1 марта у жителей России появилась возможность добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита и займа и таким образом обезопасить себя от мошенников. Включить опцию можно на «Госуслугах».

Как сообщили в Минцифры РФ, за первые два дня сервисом воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя – 53 года.

Свердловская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего подавали заявление на самозапрет кредита. На Среднем Урале подключили опцию 50,5 тысячи жителей. Больше только в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

«У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на «Госуслугах», – пояснили в федеральном министерстве.

Снять запрет на кредиты можно в любой момент с помощью «Госуслуг». Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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