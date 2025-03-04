Экологи нашли незаконную свалку на Шарташе

Экологи обнаружили несанкционированную свалку рядом с Шарташским лесопарком. Жалобы на нее стали поступать от егерей Екатеринбургского лесничества – муниципальные служащие вскрыли точки сброса мусора, но справиться с нарушителями не смогли, действовала группа лиц. Поэтому лесники обратились в Свердловское отделение Российского экологического общества.
Возле свалки был выставлен патруль, и вскоре нарушителей удалось поймать. «Традиционно хамили, угрожали нашим экологам расправой, кому-то звонили по телефону, морщили лбы. Приехала полиция. Зафиксировала нарушения. Теперь ждем, что у них изымут мусоровозы и оштрафуют», – прокомментировали в Свердловском РЭО.
Екатеринбург, Елена Сычева
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