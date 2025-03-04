В Екатеринбурге перекроют улицы Гражданскую и Дагестанскую

В Екатеринбурге из-за строительства сетей водоснабжения ограничат движение транспорта по улицам Гражданской и Дагестанской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, участок Гражданской от дома № 4 до дома № 11 будет закрыт с 13 по 17 марта. Рабочие установят необходимые для объезда дорожные знаки на ближайших перекрестках. Автомобилистам можно будет объехать по улицам Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетскому бульвару, переулку Пестеревский. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

А с 7 апреля по 6 мая специалисты Водоканала перекроют Дагестанскую вблизи дома № 41. Схема движения автобусов не изменится.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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