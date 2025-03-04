Как выбрать семена томатов и огурцов. Советы специалиста

В марте начинается сезон посева помидоров и огурцов на рассаду. Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала «Новому Дню», как свердловчанам выбрать семена сортов, подходящих под уральский климат.

«Хорошие семена – это семена культур, которые адаптированы к нашему климату. В магазине нужно внимательно читать на упаковке описание культуры. Сейчас достаточно подробно пишут, начиная от агротехники и устойчивости к температурным режимам и вредителям, до вкусовых качеств», – отметила председатель.

В отличие от семян цветов, томаты и огурцы хорошо всходят даже при длительном хранении, поэтому покупать семена овощей «впрок», по словам Локтионовой, можно. Но при выборе семян огурцов стоит обращать внимание на раннеспелые сорта: «Поскольку огурцы начинают плодоносить на 38-45 день после появления всходов, то их можно посадить три раза. Например, 20 мая, потом 1-5 июня и 15 июня. С учетом нестабильной погоды в конце мая и начале июня на Среднем Урале, такой способ повышает шансы вырастить хороший урожай».

По словам специалиста, семена лучше покупать у проверенных производителей, таких как «Сады Урала» и «Сортсемовощ», популярных среди свердловских садоводов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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