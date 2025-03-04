Сегодня ночью можно будет увидеть полярные сияния

В ночь на среду, 5 марта, на земле можно будет увидеть полярные сияния из-за прихода умеренных магнитных бурь.

«Плазменное облако средних размеров придет к Земле около 19 часов по московскому времени. Наиболее вероятным сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 (слабый и средний уровень) продолжительностью от 6 до 9 часов, которые могут начаться в районе 20-21 часа по Москве. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среды). Поскольку событие является вечерним, то заметно повышены вероятности полярных сияний в ночь со вторника на среду, хотя опускание аврорального овала к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным», – отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там отметили, что в целом обстановка на Солнце оценивается как спокойная, вспышечная активность находится на низком уровне, и признаков ее роста не наблюдается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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