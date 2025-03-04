Уралвагонзавод поможет производителям танков для детей (ФОТО)

Концерн «Уралвагонзавод» поможет российским производителям игрушек получить лицензии на изготовление моделей российских танков и игр с использованием товарных знаков УВЗ и будет помогать бороться с контрафактом.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, знание российской военной техники помогает формировать уважение к технологической мощи страны, ее историческому и культурному наследию.

Приоритет в продвижении российской бронетанковой техники будет отдаваться брендам Т-72, Т-80, Т-90 и специальным боевым машинам.

«На полках российских магазинов должны стоять отечественные танки, а не западные «Абрамсы» и «Леопарды». История боевых машин УВЗ – это история подвига и массового героизма наших воинов, а Уралвагонзавод как социально ориентированная компания, уделяет большое значение патриотическому воспитанию», – отметил заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Концерна УВЗ Роман Васиян.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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