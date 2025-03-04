В загородных отелях заканчиваются места на 8 Марта

До 8 Марта остается меньше недели – практически во всех загородных отелях распроданы номера с заездом в праздничный день. «Новый День» выяснил, где еще можно успеть забронировать последние свободные места и сколько стоит проживание.

Так, с 8 на 9 марта в ТАО «Берег», который находится на берегу Верхне-Сысертского водохранилища, есть варианты размещения в двух стандартных глэмпингах за 5700 рублей и двух коттеджах за 16500 рублей на двоих.

В загородном комплексе «Салют», недалеко от «Берега», проживание в праздник стоит от 3700 руб. в стандартном номере до 8500 руб. в полулюксе.

На более демократичной по ценам турбазе «Чусовая» с субботы на воскресенье остаются номера «Комфорт» в корпусе «Шишимский» за 4 тысячи рублей на двоих.

Загородный комплекс «Яблоневый сад» в Верхотурье предлагает устроить праздник в широком кругу: есть вариант аренды купола-кафе вместимостью до 65 человек за 60 тысяч.

В остальных популярных загородных отелях («Гринвальд», «Белая лошадь», «Парк сказов») бронирование на 8 марта уже не доступно. Но остались варианты проживания с 7 на 8 марта.

Так, можно заселиться в «Гринвальд» в Верхней Сысерти: остался единственный номер superior за 11 тысяч.

Также с пятницы доступно проживание в загородном конном клубе «Белая лошадь». Есть свободная юрта за 8500 рублей, номер «Стандарт плюс» за 10 500 руб., «Семейный» за 12 500 руб., «Семейный плюс» за 13 500 руб. и «Люкс» за 14 500 руб. на двоих. Цены на 2 тысячи рублей выше, чем в обычные дни.

С 7 на 8 марта можно заселиться и в дома «Парка сказов». Проживание в пермском гостевом доме обойдется в 7 тысяч, в арамильском – в 8 тысяч, а в доме «Гнездо кукушки» – в 14 тысяч рублей. Также на территории базы отдыха есть парк-отель «Сорока», где свободен один номер за 8 тысяч.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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