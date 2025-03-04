«Это не просто угроза репутации кандидатов – это угроза самому избирательному процессу». Полиолог Елисеева о политических дипфейках

Уральские политики на прошлой неделе стали героями дипфейков. Пока поддельные видео относительно безобидны – слишком очевидно, что картинка сгенерирована нейросетью. Однако ИИ быстро учится, и технологии будут использоваться в разных целях уже в ближайших избирательных кампаниях. Политолог Наталья Елисеева для «Нового Дня» рассказала, когда тренд на политические дипфейки станет повсеместным и какую главную угрозу он может принести.

«Искусственный интеллект, особенно в форме дипфейков, уже стал инструментом информационных войн и его использование в предстоящей думской кампании практически неизбежно. Дипфейки ломают привычную политическую коммуникацию. Сейчас преимущество у тех, кто готов действовать быстро и жестко. Использование изображений людей без их согласия – это уже реальность. Технология становится доступнее, а ее применение – все более массовым. Дипфейки могут стать не просто элементом черного пиара, но и инструментом для создания ложных нарративов, дискредитации оппонентов или даже формирования искусственной поддержки кандидатов», – говорит Елисеева.

По ее словам, есть два главных фактора, которые повлияют на распространенность дипфейков в ближайших избирательных кампаниях. Первое – доступность технологии. Второе – готовность политических игроков переступить этические границы. «ИИ-инструменты становятся дешевле и проще в использовании. Это значит, что не только партии, но и локальные игроки смогут позволить себе такие уловки. Но чем масштабнее использование, тем выше риск последующего разоблачения. Но даже в этом случае дипфейки могут сыграть свою роль – ведь главное не правда, а первое впечатление. И если фейковый контент успеет достичь аудитории до публикации опровержения, он уже выполнит свою задачу», – подчеркивает политолог. Тренд быстро дойдет до региональных и муниципальных кампаний. При этом не исключено, что дипфейки для местной аудитории будут более жесткими. «Если в думской кампании дипфейки будут использоваться точечно и с расчетом на федеральный масштаб, то на местных выборах их применение может быть даже более агрессивным. Муниципальные кампании часто проходят в условиях высокой конкуренции и низкого уровня медиаграмотности избирателей. Это делает их идеальной площадкой для экспериментов с ИИ-подделками», – добавляет Елисеева. Для политиков риски очевидны.

«Дипфейки могут быть использованы для создания компромата, ложных заявлений, имитации их участия в скандалах. Кандидат, ставший жертвой дипфейка, может потерять не только голоса, но и возможность доказать свою невиновность», – уточняет собеседница «Нового Дня». Но опасность дипфейки несут не только для кандидатов, которые могут стать героями сгенерированных нейросетями видео. «Для избирателей главная опасность – потеря доверия к информации в медиа, а постепенно и снижение доверия к избирательному процессу. Дипфейки стирают грань между правдой и ложью, создавая ощущение тотальной непредсказуемости. Избиратель перестает понимать, кому и чему верить, что в конечном итоге может привести к политической апатии или к радикализации мнений», – отмечает Елисеева. Проблема заключается в том, что широкая аудитория не способна распознать, где поддельное видео, а где – нет. «Большинство людей склонны доверять тому, что видят, особенно если это подтверждает их уже существующие убеждения. Дипфейки, созданные с использованием современных технологий, могут быть настолько убедительными, что даже эксперты не всегда могут легко отличить их от реальности», – говорит политолог. В конечном счете, по ее мнению, уровень скепсиса может достичь критического. «Люди начнут сомневаться даже в реальных фото, видео и заявлениях, что создаст новый уровень информационного хаоса. Дипфейки это не просто угроза репутации кандидатов – это угроза самому избирательному процессу», – прогнозирует Елисеева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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