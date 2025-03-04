На Урал вернулся участник СВО, который 81 день удерживал позиции под огнем врага

На реабилитацию в Свердловскую область приехал после длительного лечения в госпитале боец добровольческого подразделения БАРС-6 «Форштадт» Оренбургского казачьего войска Вадим Тумасов, который стал известным после того как с октября 2024 года удерживал захваченную позицию под огнем противника на протяжении 81 дня, из которых семь в одиночку. Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

В октябре 2024 года, будучи командиром роты, Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, в том числе 7 дней – в одиночку, несмотря на полученные ранения. В результате действий бойца был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Командование рекомендовало наградить его государственной наградой «Золотая Звезда» и присвоить ему звание Герой России.

Фото из телеграм-канала полномочного представителя президента РФ в УрФО

Екатеринбург, Елена Владимирова

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