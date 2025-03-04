На Урал привезли 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

В Свердловскую область из Казахстана привезли 18 тонн зараженных помидоров. В подозрительной партии обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов.
Томаты являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому проходят обязательную проверку, включая досмотр, отбор проб и экспертизу. По данным пресс-службы регионального управления Россельхознадзора, всю подкарантинную продукцию уничтожили.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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