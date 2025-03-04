На Среднем Урале включат сирены для проверки

В среду, 5 марта, во всех регионах России пройдет проверка систем оповещения. В Свердловской области в 10:40 по местному времени зазвучат электросирены и громкоговорители. В эфире теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем!».

«Специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала «Внимание всем!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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