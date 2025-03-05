На пожаре погибли отец и двое маленьких детей (ФОТО)

В поселке Пасынок Серовского района сгорел частный жилой дом. На пожаре погибли три человека – 43-летний мужчина и его дети, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, глава семьи, ранее судимый за кражи Николай Глазунов, накануне вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. Его 26-летней жены в момент трагедии дома не было – она уехала в больницу в Екатеринбург с еще одним ребенком, 4-летним. Незадолго до пожара внуков навещал дедушка, но он ушел домой.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём при эксплуатации печи. Точные причины смерти погибших, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно.

Серов, Елена Владимирова

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