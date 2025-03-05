В 2025 году в Екатеринбурге отремонтируют 9 участков трамвайных путей общей протяженностью 5 километров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 3 участках заменят только рельсы и железобетонные шпалы, на остальных – и температурные компенсаторы.

Обновят следующие участки:

– переезд «Таватуйская – Бебеля» – 125 метров (май);

– проезд от Сыромолотова, 14 «в» до Сиреневого бульвара – 704 метра (май);

– переезд «Победы – Кузнецова» – 100 метров (май);

– пути вдоль Белореченской (от Посадкой до Шаумяна) – 1,5 километра (июнь);

– переезд «Гагарина – Первомайская» – 50 метров (июль);

– узел «Радищева – Московская» – 520 метров (июль-август);

– пути вдоль Блюхера (от Шоферов до станции «Шарташ») – 1 километр (сентябрь);

– пути вдоль Сыромолотова (от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ») – 590 метров (октябрь);

– пути вдоль Луначарского (от Азина до Челюскинцев») – 430 метров.

Перечень участков и сроки их ремонта могут измениться в зависимости от дорожной ситуации, а также работ по благоустройству и переустройству или обновлению инженерных сетей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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