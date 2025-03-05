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Среда, 5 марта 2025, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

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ФСБ задержала екатеринбуржца, который призывал поджигать военкоматы из Тбилиси

Сотрудники ФСБ задержали жителя Екатеринбурга, который признался в подстрекательстве к совершению диверсий.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал ТАСС, молодой человек говорит, что ранее, находясь в Тбилиси, вел страницу в соцсети «ВКонтакте» под ником Маркус Токсический и призывал к поджогам военных объектов на территории Российской Федерации, о чем сейчас сожалеет и обещает больше так не делать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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