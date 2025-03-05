«Горбачев такое делал», – бывший министр АПК выступил против введения «сухого закона»

Ужесточение правил продажи алкоголя не приведет к сокращению его потребления. История уже знает подобные примеры – например, «сухой закон» эпохи Горбачева. Тогда запреты привели только к всплеску самогоноварения и спекуляции.

Об этом заявил в эфире ОТВ в программе «Акцент» бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, а ныне председатель комитета заксобрания по аграрной политике Михаил Копытов.

«Горбачев же делал такое. Всё равно все покупали, стояли в очереди полсуток, сутки гнали самогон. Сейчас самогонный аппарат можешь купить и дома гнать. Он же не запрещен теперь. И дефицита продукции сегодня нет. Во время Горбачева был дефицит. Мы это проходили, я не думаю, что мы под пистолет всех поставили, закрыли, построили... Я не воспринимаю, что это будет нормально работать», – считает депутат.

Также Михаил Копытов против повышения возрастного порога для покупки алкоголя с 18 до 21 года, так как, по российским законам, с 18 лет гражданин становится совершеннолетним и «получает полные права и обязанности».

При этом полный запрет продажи вейпов депутат поддержал. По мнению Михаила Копытова, люди, употребляющие электронные сигареты, теряют разум. «Я за предложение запретить вейпы на 100%. Что положено в вейпах, я не знаю. Все равно же какая-то химия. Табак, если хороший – там понятно, что в нем, а тут... Мне кажется, люди с вейпов теряют разум. Поэтому – я за», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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