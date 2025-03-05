Уральские ученые получили 33 патента на разработку редкоземельных металлов

Ученые Уральского федерального университета активно разрабатывают способы извлечения и переработки редкоземельных металлов. Только за прошлый год УрФУ зарегистрировал четыре патента в этой области, а в целом за последние двенадцать лет университет получил 33 патента, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ.

С 2012 года Инновационная инфраструктура УрФУ отправляет на государственную регистрацию заявки на патенты в области редкоземельных металлов. Изучением редкоземельных металлов занимаются ученые профильной кафедры редких металлов и наноматериалов Физико-технологического института УрФУ. В сфере интересов уральских ученых способы извлечения редкоземельных металлов, получение и переработка скандия, переработка высокомагнезиальных сидеритовых руд и прочее.

«Ученые нашей кафедры более 70 лет занимаются изучением редкоземельных металлов и всеми этапами их производства: от руды до конечного продукта. Предметом изучения являются вопросы выделения, концентрации и очистки металлов. Это уникальная группа металлов, которые справедливо называют «витаминами промышленности». Их используют в составе многочисленных сплавов для улучшения физических свойств. Они находят применение в электронике, автомобилестроении, атомной промышленности. При этом с развитием технологий расширяется и сфера применения этой группы металлов, поэтому изучение их перспективно и необходимо для формирования в будущем полного производственного цикла использования редкоземельных металлов», – отметил профессор кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ Владимир Рычков.

В прошлом году УрФУ занял второе место в рейтинге российских вузов по изобретательской активности. Самое большое количество заявок на регистрацию изобретений отправляли Институт новых материалов и технологий (38), Химико-технологический институт (35) и Уральский энергетический институт (20).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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