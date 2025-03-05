В Екатеринбург привезут икону и мощи святой, которой молятся о детях

В Екатеринбург привезут икону и мощи святой Матроны Московской. Ей молятся те, у кого пока не получилось завести детей, те, кто страдают от болезней, те, у кого в семье возникают конфликты и так далее. В пятницу, 7 марта, в 14:00 икону с мощами блаженной Матроны принесут в Царскую обитель монастыря на Ганиной Яме, а в 8 марта в 8:30 начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«В течение двух дней – с 8 по 9 марта – перед святыней будут совершаться молебны со чтением акафиста блаженной Матроне Московской. 8 марта в 11:00, 13:00, 15:00, 9 марта сразу после литургии, в 13:00 и в 16:00», – сообщили в монастыре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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