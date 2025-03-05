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Среда, 5 марта 2025, 11:11 мск

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Артиллерист поблагодарил депутата Алексея Вихарева за присланный квадрокоптер (ФОТО)

Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева

У уральских артиллеристов, которые сейчас находятся в зоне СВО, появился еще один дорогостоящий квадрокоптер Mavic, который им прислал вместе с другим оборудованием депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Птиц» очень сильно не хватает, мы собираем их буквально по частям: трофейные, наши сбитые, делаем из двух-трех дронов один рабочий. С помощью этих «птиц» мы ведем разведку, операторы БПЛА корректируют ими огонь. Получить новый дрон – это праздник для нас», – поделился артиллерист Максим. Он также рассказал, что новому дрону уже перепрошили «мозги», подготовили к работе, совсем скоро он пойдет в бой.

Алексей Вихарев рассказал, что с командиром батареи артиллеристов дружит давно. «В прошлом он был руководителем пресс-службы Свердловской «Единой России». В 2022 году он оказался на СВО по частичной мобилизации, с тех пор я оказываю поддержку ему и его сослуживцам: отправляю технику, оборудование, инструменты, гуманитарную помощь».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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