Артиллерист поблагодарил депутата Алексея Вихарева за присланный квадрокоптер (ФОТО)

У уральских артиллеристов, которые сейчас находятся в зоне СВО, появился еще один дорогостоящий квадрокоптер Mavic, который им прислал вместе с другим оборудованием депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Птиц» очень сильно не хватает, мы собираем их буквально по частям: трофейные, наши сбитые, делаем из двух-трех дронов один рабочий. С помощью этих «птиц» мы ведем разведку, операторы БПЛА корректируют ими огонь. Получить новый дрон – это праздник для нас», – поделился артиллерист Максим. Он также рассказал, что новому дрону уже перепрошили «мозги», подготовили к работе, совсем скоро он пойдет в бой.

Алексей Вихарев рассказал, что с командиром батареи артиллеристов дружит давно. «В прошлом он был руководителем пресс-службы Свердловской «Единой России». В 2022 году он оказался на СВО по частичной мобилизации, с тех пор я оказываю поддержку ему и его сослуживцам: отправляю технику, оборудование, инструменты, гуманитарную помощь».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube