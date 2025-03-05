На Уралмаше ищут 8-летнего мальчика – он сбежал от бабушки

На Уралмаше со вчерашнего дня ищут 8-летнего Максима Деткова. Мальчик сбежал от бабушки, когда она забирала его из школы. Это не первый случай побега. Поисками занимаются отряд «Прорыв» и отдел полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам +79000440220, +7(343)356-42-12 или 112, 102.

«На момент пропажи был одет: шапка вязаная темно-синего цвета с прямоугольником светлого цвета, куртка удлиненная с капюшоном зеленого цвета с белыми полосками, штаны болоньевые черного цвета, сапоги зимние синего цвета с белой подошвой. С собой: рюкзак черного цвета», – уточнили в «Прорыве».

Екатеринбург, Елена Сычева

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