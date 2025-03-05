К 2040 году в Екатеринбурге будет жить более 1,7 млн человек

В 2040 году население Екатеринбурга превысит 1 млн 700 тысяч человек, а ежегодный ввод жилья составит 2 млн 100 тысяч кв. м.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие цифры содержатся в прогнозе социально-экономического развития Екатеринбурга.

Главным трендом в развитии города, по прогнозу, станут высокотехнологичные и наукоемкие производства, формирование промышленных кластеров, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта.

С демографической точки зрения преимуществами Екатеринбурга станут высокий уровень образования, большой научный потенциал, а также опережающий рост заработных плат. Это должно привлечь в город молодежь и экономически активное население из других регионов страны. Благодаря этому к 2030 году количество жителей Екатеринбурга превысит 1,612 миллиона человек, к 2036 – 1,674, а к 2040 – уже 1,739.

Чтобы обеспечить их жильем, в Екатеринбурге продолжит развиваться строительство. Если по итогам 2030 года ожидается ввод 1 850 тысячи квадратных метров жилья, то к концу 2040 – уже 2 100.

Темп роста экономики уральской столицы будет варьироваться от 107 до 111 %. По оценкам, за 10 лет (с 2030 по 2040 год) оборот крупных и средних предприятий Екатеринбурга вырастет с 6,8 триллиона рублей до почти 17. При этом продолжит увеличиваться доля индустриального и торгового секторов: с 29,5 до 31 и с 49,8 до 51,5 % соответственно.

Большое внимание в документе уделено и инвестициям. По умеренным оценкам, средний темп их роста в 2024-2036 годах составит 106,6 %. При таких показателях к 2040 объем инвестиций превысит триллион рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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