Находящегося в зоне СВО уральца объявили дезертиром

Путаница в документах привела к тому, что участнику СВО из Екатеринбурга перестали платить боевые выплаты, и потом и вовсю объявили «СОЧем» – самовольно оставившим часть.

Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, в сентябре 2022 года екатеринбуржец Андрей подписал контракт с Министерством обороны и приступил на СВО к выполнению боевых задач в составе одной из мотострелковых бригад. В декабре 2023 года бойцу предложили перевод в другую воинскую часть, но он отказался. Через несколько месяцев Андрей заметил, что ему перестали выплачивать «боевые». Причину он выяснил самостоятельно: оказалось, что по документам его все-таки перевели в другую часть. Военнослужащий попросил командование разобраться, но тщетно. Более того, с ноября 2024 года ему перестали выплачивать денежное довольствие, а потом часть, куда его якобы перевели, объявила бойца СОЧем.

«Не решив вопрос самостоятельно, военнослужащий обратился ко мне: «Я на линии боевого соприкосновения, это могут подтвердить все бойцы роты. Как быть? Ведь возможно моё задержание…» В тот же день направил запрос в военную прокуратуру Северного флота, – написал Максим Иванов. – И уже через считанные дни после начала прокурорской проверки нашему герою выплатили «боевые». А еще через три недели – долги по денежному довольствию. Это также подтверждает, что статус СОЧа с парня сняли». О том, как развивается ситуация, депутат обещал уточнить у военнослужащего, когда он после боевого задания выйдет на связь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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