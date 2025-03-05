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Среда, 5 марта 2025, 13:42 мск

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Пропавшего на Уралмаше школьника видели с неизвестным молодым человеком в ТЦ (ФОТО)

Пропавшего восьмилетнего Максима Деткова с Уралмаша видели вчера вечером в торговом центре «Дирижабль» (станция метро «Ботаническая») в компании неизвестного молодого человека. «С ним он впоследствии ушел из торгового центра», – сообщили в полиции города.

Предполагается, что компаньон пропавшего школьника – тоже несовершеннолетний. Полиция просит граждан опознать молодого человека, а его самого призывает явиться в отдел полиции № 12 на Циолковского, 66, или связаться с МВД по телефону 356-42-12 и дать пояснения о месте возможного нахождения пропавшего ребенка. Напомним, мальчик вчера сбежал от бабушки, когда она забирала его из школы. Это не первый эпизод побега у восьмилетнего Максима.

Екатеринбург, Елена Сычева

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