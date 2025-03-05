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Среда, 5 марта 2025, 15:05 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург завезли 10 тонн зараженных египетских апельсинов. И разрешили продавать

Сотрудники Россельхознадзора при проведении досмотра импортных фруктов обнаружили карантинного вредителя. В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступившей в Екатеринбург из Египта, нашли красную померанцевую щитовку. Это мелкое насекомое обитает на листьях и побегах цитрусовых культур.

«В связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации», – сообщили в пресс-службе ведомства. Перед употреблением апельсинов, зараженных щитовкой, рекомендуется тщательно вымыть плоды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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