В Екатеринбург завезли 10 тонн зараженных египетских апельсинов. И разрешили продавать

Сотрудники Россельхознадзора при проведении досмотра импортных фруктов обнаружили карантинного вредителя. В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступившей в Екатеринбург из Египта, нашли красную померанцевую щитовку. Это мелкое насекомое обитает на листьях и побегах цитрусовых культур.

«В связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации», – сообщили в пресс-службе ведомства. Перед употреблением апельсинов, зараженных щитовкой, рекомендуется тщательно вымыть плоды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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