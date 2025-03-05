Уральцы начали покупать билеты в Анапу

РЖД открыла продажи билетов на конец мая – начало июня в Анапу. Поездка на черноморский курорт из Екатеринбурга в одну сторону в плацкарте обойдется 8,6 тысячи рублей, в купе – от 14,5 до 18,4 тысячи рублей. Многие купе уже выкуплены целиком, однако некоторое количество билетов еще доступно, несмотря на негативные факторы.

Первый – продажи билетов в обратную сторону пока не открыты, что создает риски для путешественников, в прошлом году многие отдыхающие столкнулись с невозможностью уехать с Черноморского побережья, т.к. не побеспокоились о покупке билетов заранее.

Второй фактор – ситуация с разливом мазута в районе Анапы в декабре прошлого года. Из-за этого туроператоры отмечают снижение интереса россиян к турам в эту часть побережья. При этом в АТОР отмечают, что сезон там все же состоится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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