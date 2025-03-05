На Пермском тракте снова пробки – там ввели реверс из-за ДТП

На трассе Екатеринбург – Пермь ввели реверсивное движение на 187-м километре, в Ачитском районе. Там случилось ДТП: водитель грузовика Foton, двигавшийся со стороны Екатеринбурга, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania. К счастью, в аварии неикто не пострадал.

«Автоинспекторы работают на месте происшествия, регулируют поток транспорта и проводят работы по ликвидации последствий аварии вместе с представителями других экстренных служб. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, в соответствии с метеорологическими условиями и состоянием дорожного полотна», – сообщили в пресс-службе ГАИ области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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