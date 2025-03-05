Выдвижение Юры Борисова на «Оскар» вдвое повысило интерес россиян к кинопремии

Выдвижение российского актера Юры Борисова на кинопремию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» вызвала повышенный интерес россиян к церемонии вручения премии. В ночь на 3 марта за онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе следили в два раза больше зрителей, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» и видеохостинга Rutube, проводившего прямую трансляцию мероприятия.

Как и в прошлом году, онлайн-трансляцию церемонии вручения кинонаграды можно было посмотреть на Rutube, на сайтах самой премии, а также на ресурсах телеканала American Broadcasting Company (ABC).

Первая в истории «Оскара» номинация российского актера на премию, как и предполагалось, вызвала пристальное внимание со стороны российских кинолюбителей. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, наиболее активно переживающих за российского актера Юру Борисова. Регион разместился на седьмой строчке рейтинга. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.

Как показал анализ обезличенных данных абонентов «Мегафона», объем мобильного трафика на российскую площадку в ночь проведения мероприятия вырос более чем вдвое относительно прошлогодней церемонии. При этом на сам сайт американской кинопремии объем трафика увеличился на 13%, а на сайт ABC – на 30%.

Количество уникальных пользователей, смотревших церемонию, по данным Rutube, выросло в 2,2 раза по сравнению с «Оскаром» 2024 года. Чаще остальных за вручением премии следили зрители в возрасте 25-35 лет.

Любопытно, что многие пользователи, по всей видимости, предпочли сделать перерыв на сон в ходе церемонии. Пик зрительского внимания на проходившей в Rutube трансляции «Оскара» пришелся на самое начало церемонии (3:00-3:30 по московскому времени). Затем часть зрителей отключилась от трансляции. А ближе к концу мероприятия (6:40-6:45) снова был зафиксирован всплеск интереса к просмотру главного кинособытия года.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». До этого на премию выдвигались только киноленты, шесть из которых получили статуэтки. Среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Последней российской лентой на текущий момент, взявшей награду американской киноакадемии, стал анимационный фильм «Старик и море» режиссера Александра Петрова (2000).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube