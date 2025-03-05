Бесплатная учеба и достойная зарплата: что важно для выпускников школ

Наличие бюджетных мест в вузах и ссузах и достойная зарплата на работе волнуют 60% школьников. Такую статистику на основе профориентационного исследования привела председатель Свердловской областного родительского комитета Людмила Золотницкая на пресс-конференции. Эксперты анализировали ответы более 2300 школьников, из них 55% девятиклассники и 45% – ученики старшей школы.

Согласно данным опроса, ключевыми факторами при выборе профессионального образования стали и удобное расписание, которое можно легко подстроить под рабочий график (важно для 40% опрошенных), близкое расположение образовательного учреждения (34%), сильный преподавательский состав (32%), наличие конкретных специальностей (32%) и востребованность на рынке труда. «Показатель востребованности на рынке труда значительно вырос по сравнению с 2023 годом. Если раньше это было важно для 20% опрошенных, то теперь 30%. Дети, наконец, стали осознавать, что нужно не только получить профессию, но и суметь устроиться, работать, приносить пользу стране и региону», – поделилась спикер.

Также по ее словам, высокая зарплата важна для 62% школьников. Кроме того, при выборе профессии молодые соискатели стараются учитывать комфортные условия, перспективы карьерного роста, возможность обучения и комфортную атмосферу коллектива.

Интересно, что, в отличие от 70% родителей, выступающих за полную занятость для своих детей, лишь 23% школьников разделяют эту точку зрения. Фриланс поддерживают только 3% опрошенных родителей.

Также Золотницкая отметила, что сейчас для родителей и выпускников дни открытых дверей на предприятиях, где можно более подробно узнать об интересующих профессиях, стали популярнее, чем в вузах и ссузах (потеряли значимость на 25%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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