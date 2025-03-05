Жители Верхотурья пожаловались на зеленую воду из-под крана (ФОТО)

Сегодня у жителей Верхотурья из кранов пошла зеленая вода. Прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура района проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении потребителей коммунальными ресурсами надлежащего качества. Также будет организована проверка соблюдения санитарных норм при подаче воды по показателю «цветность». При подтверждении нарушений прокуратура проконтролирует проведение перерасчета жителям за некачественно оказанную услугу», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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