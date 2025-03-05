На автовокзалах Екатеринбурга и Нижнего Тагила усилят меры безопасности

В Свердловской области будут усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Такое распоряжение отдал губернатор Евгений Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии в областном правительстве.

«На прошлом заседании комиссии мы обращались к вопросу обеспечения безопасности железнодорожных объектов. Сегодня подробно говорим о повышении уровня защищенности автомобильного пассажирского транспорта», – заявил глава региона, отметив, что нужно обеспечить безопасность, в том числе на автовокзалах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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